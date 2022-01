Venti forti e di burrasca: scatta allerta meteo 'gialla' nel Foggiano

Prosegue l'ondata di freddo e maltempo in Capitanata, dove scatta una allerta meteo 'gialla' per vento. La sezione della protezione civile della Regione Puglia, infatti, ha diramato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire dalle 20 di oggi, 10 gennaio, e per le prossime 28 ore.

Tra gli eventi previsti: "Venti da forti a burrasca a prevalente componente settentrionale, con raffiche fino a burrasca forte, specie lungo i settori costieri ed appenninici. Forti mareggiate lungo le coste esposte". Per quanto riguarda la provincia di Foggia, l'allerta riguarda i quadranti 'Gargano e Tremiti', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle', 'Sub Appennino dauno' e 'Basso Fortore.