Torna il maltempo in Capitanata, scatta l'allerta meteo 'gialla': previste 18-24 ore di pioggia e vento

Torna il maltempo in Capitanata, dove sono attese 18-24 ore di pioggia e vento. Scatta l'allera meteo 'gialla' per la provincia di Foggia e per il resto della Puglia.

E' quanto comunicato nel bollettino di criticità regionale emesso poco fa dalla protezione civile che prevede, a partire dalle ore 20 di oggi, e per le successive 18-24 ore: "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale

Attesi anche "venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, con raffiche fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte". Per il Foggiano, sono interessati dal messaggio di allerta i distretti 'Gargano e Tremiti', 'Tavoliere e bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle', 'Sub Appennino Dauno'.