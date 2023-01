Piogge sul Foggiano, allerta meteo per rischio idraulico su Tavoliere e Monti Dauni

La protezione civile regionale ha diramato una allerta meteo 'gialla' (rischio idraulico e idrogeologico) che interessa alcune aree del Foggiano, in particolare Tavoliere e Monti Dauni. L'allerta scatterà alle 14 di oggi, 18 gennaio, e resterà in vigore per le successive 10 ore. Nel dettaglio, sono previste: "Precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli".