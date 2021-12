Pioggia e vento sferzano la Capitanata: scatta la doppia allerta meteo 'gialla'

Pioggia e vento sferzano la Capitanata, scatta una doppia allerta meteo 'gialla'. La sezione della protezione civile della Regione Puglia ha diramato una doppia allerta maltempo 'gialla', rispettivamente per pioggia e vento.

Il primo avviso di criticità regionale è scattato alle 14 di oggi, 11 dicembre, e resta in vigore per le prossime 24-30 ore. Nel dettaglio, sono previste "Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie su Puglia settentrionale e adriatica; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli".

Il secondo bollettino meteo, invece, scatterà alla mezzanotte di oggi e resterà in vigore per le prossime 24 ore. Eventi previsti: "Venti: forti dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte su settori costieri e crinali appenninici, in attenuazione progressiva". Per quanto riguarda la provincia di Foggia, i bollettini investono i quadranti 'Gargano e Tremiti', 'Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle', 'Sub Appennino dauno' e 'Basso Fortore.