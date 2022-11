Tempesta di pioggia, vento e rovesci in arrivo: è allerta maltempo in tutta la Puglia

In considerazione del messaggio di allerta gialla per rischio idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento, diramato dalla Protezione Civile regionale, che prevede per la zona relativa al Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, nella quale insiste il territorio comunale del Comune di Foggia, dalle 8 di domani 26 novembre 2022 e per le successive 24-26 ore, la polizia locale del Comune di Foggia richiama le norme di autoprotezione (leggi qua).

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e attività elettrica. Venti previsti, da forti a burrasca dai quadranti orientali. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale