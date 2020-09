Temporali e raffiche di vento: il Comune proroga la chiusura di villa e cimitero

Con una nuova ordinanza diramata nella serata di ieri, il Comune di Foggia ha prorogato per altre 48 ore la chiusura di parchi gioco comunali recintati, della villa comunale e del cimitero, con esclusione delle attività non differibili (tumulazioni, ecc…) da svolgersi a cura del personale preposto adottando ogni cautela nello svolgimento delle stesse.

L'ordinanza è stata emessa in considerazione del fatto che "le piante ad alto fusto potrebbero essere sottoposte a persistenti sollecitazioni meccaniche a causa dei venti di burrasca che interesseranno il territorio comunale. In previsione delle condizioni atmosferiche avverse innanzi descritte, non possono escludersi rischi per la pubblica incolumità in relazione alla possibile caduta di alberature ad alto fusto".

La decisione è giunta in seguito alla nuova allerta meteo diramata ieri dalla Protezione Civile, nella quale si prevedono venti di burrasca o burrasca forte e violenti temporali in Capitanata.