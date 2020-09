Il vento sferza la Puglia, temperature in picchiata e pioggia: doppia allerta meteo per la Capitanata

Il vento sferza la Puglia intera, è doppia allerta meteo in provincia di Foggia. La protezione civile regionale, infatti, ha emanato due avvisi di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi e di domani, 26 e 27 settembre.

Nel dettaglio, si tratta di una allerta meteo 'arancione' per vento, in vigore dalle 20 di oggi e per le successive 48 ore. Previsti "venti di burrasca o burrasca forte dai quadranti meridionali, in rotazione dai quadranti occidentali dal pomeriggio. Mareggiate lungo le coste esposte" nei distretti di Gargano e Tremiti, Sub-Appennino Dauno, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle.

Una seconda allerta meteo 'arancione-giallo' (livello arancione per i distretti del Foggiano) per rischio idrogeologico per temporali è, invece, in vigore a partire dalle 8 di domani, domenica 27 settembre, e per le successive 12 ore. Previste "precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".