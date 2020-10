Temporali e raffiche di vento, il maltempo si abbatte sul Foggiano: per 24 ore sarà allerta meteo 'gialla'

La protezione civile regione ha emanato una doppia allerta meteo 'gialla' per la provincia di Foggia, entrambe in vigore dalle 20 di oggi, 11 ottobre, e per le successive 24 ore. Previste precipitazioni isolate e sparse e raffiche di vento