Maltempo: scatta l'allerta arancione sul Gargano e sui Monti Dauni

Come previsto, temporali e acquazzoni colpiscono il Foggiano: scatta allerta 'arancione' per Gargano e Monti Dauni. Questo l'ultimo aggiornamento del bolletino meteo diffuso dalla protezione civile regionale, che ha diramato una allerta meteo 'arancione' per i distretti 'Gargano e Tremiti', 'basso Ofanto', ''Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle' e 'Sub Appenino Dauno'. L'allerta resta, invece, 'gialla' per il resto della Puglia.

L'allerta per rischio idrogeologico scatterà alle 8 di domani mattina, 9 giugno, e resterà in vigore per le successive 16 ore. Tra gli eventi previsti "precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle restanti zone della Puglia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forti intensita', grandinate, frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento".

