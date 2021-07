Tormenta di pioggia, vento e fulmini: allerta arancione per altre 24-30 ore sul Gargano, Tremiti e parte della Capitanata

Allerta maltempo di oggi e domani, 19 e 20 luglio 2021. Arancione e gialla in provincia di Foggia e in Puglia

Dalle 11 di questa mattina e per le successive 24-30 ore la sezione della protezione civile della Regione Puglia ha diramato un'altra allerta meteo arancione sul Gargano e alle Isole Tremiti, sul Tavoliere e bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle. Gialla nel resto della Puglia. A San Marco in Lamis, la città maggiormente colpita dall'alluvione in corso, ha ripreso a piovere alle 13 (leggi qui).

Idrogeologico e idrogeologico per temporali il rischio atteso. Precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati localmente moderati su Puglia settentrionale; isolate, a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, con quantitativi cumulati generalmente deboli sul resto del territorio regionale. I fenomeni potrebbero essere accompagnati da rovesci di forte intensita', grandinate, frequente attivita' elettrica e forti raffiche di vento.