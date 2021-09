Truffatori in azione a Lucera, il sindaco mette in guardia anziani e sprovveduti: "Non cedete alle loro richieste"

Truffatori in azione nel centro di Lucera. A mettere in guardia soprattutto gli anziani - 'prede' predilette dei malintenzionati di turno - è il sindaco Giuseppe Pitta. "In queste ore ci giungono segnalazioni di tentativi di truffa perpetrati in danno di anziani sul territorio di Lucera", spiega.

"Le dinamiche del raggiro sono quelle collaudate per cui il malcapitato riceve una telefonata da parte del truffatore il quale si finge, generalmente, un parente stretto (nipote o addirittura figlio) in difficoltà a causa di un incidente d’auto per il quale è urgentemente necessaria una somma di denaro per risarcire la controparte del sinistro o per evitare 'guai peggiori' come l’arresto (e questa seconda scusa rende ancor più evidente il fatto che si tratti di una truffa)".

"Il truffatore poi, comunica alla vittima che nel giro di pochi minuti riceverà la visita a domicilio di un’amica (ovviamente complice del truffatore) che ritirerà la somma di denaro richiesta. Altro stratagemma è quello del ritiro di un plico postale inviato da un nipote o da un figlio, sempre annunciato telefonicamente e sempre dietro richiesta di pagamento, che viene recapitato direttamente a domicilio dal malfattore attraverso complici".

"Invitiamo, pertanto, a segnalare immediatamente alle forze dell'ordine fatti di questo genere, rifiutandosi categoricamente di cedere a tali richieste. Così come esortiamo figli e nipoti di persone anziane, fragili e che magari vivono da sole a prestare la massima attenzione e a tutelare i propri genitori, nonni o parenti che si trovino in particolari condizioni di solitudine", conclude il sindaco.