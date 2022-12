Dispersione di gas allarma i residenti di uno stabile: "Avanti così da più di un anno"

Questa mattina, i vigili del fuoco del distaccamento di Deliceto sono tornati nella palazzina di via Bovino, dove più di un anno i residenti lamentano puzza di gas e temono eventuali dispersioni. La storia va avanti ormai da tempo, ed è tutto messo nero su bianco in una pec inviata alla società che eroga il servizio.

A partire dal settembre 2021, i residenti hanno iniziato a lamentare odori riconducibili a gas che sono diventati via via sempre più forti, tanto da destare preoccupazione e sollecitare un primo intervento dei vigili del fuoco, che però “non hanno rilevato nessuna fuga di gas proveniente dall’impianto interno o pericoli imminenti di esplosione”.

Così è iniziata la caccia alla fonte della ‘dispersione fantasma’, da parte dei condomini stessi. “La preoccupazione e il disagio di sentire un odore agliaceo (odorizzante gas) all'ingresso del condominio, e nella fogna bianca antistante l'edificio, fa pensare di visionare tutta la tubazione della fogna interna e i vani accessori all'ascensore”, si legge nel documento. Vengono anche aperti e visionati tutti i pozzetti della fogna bianca e nera dell'edificio; quindi si sollecita l'ingresso nei box dei non residenti per verificare l’eventuale presenza di liquami o liquidi infiammabili, nonché l'intervento della ditta manutentrice del vano ascensore.

Le varie attività intraprese “danno una sensazione di riduzione dell'odore agliaceo, dovuta alla ventilazione dello stabile e dell'apertura di pozzetti (fogna bianca e nera, botole per verificare scarichi condominiali)”, si precisa. Le ricerche nell'origine di questo odore, che a volte veniva percepito da pochi per le continue areazioni della scalinata, iniziano ad essere più insistenti da parte di un condomino, e stimolano una ricerca accurata e in autonomia (senza strumentazione) “con il solo ausilio dell'olfatto, nel periodo notturno, per evitare divergenze di opinioni ed interruzione dei vicini, cosi da individuare il problema, senza distrarre persone e mezzi pubblici al loro scopo principale”.

Le ricerche notturne - che hanno comportato l'apertura di quadri elettrici, cassette di derivazione, impianto antenna - si sono rese utili per individuare meglio la fonte dell'odore agliacei. Con questa attività autonoma successiva al 15 ottobre, con un totale di 64 giorni, si è riusciti ad individuare l'origine del cattivo odore, che è stato fatto analizzare, anche da un altro condomino. “Il frutto delle ricerche si concentra nel corrugato proveniente dall'esterno che contiene il cavo Enel, pertanto, la probabile certezza ha portato ad allertare, vigili del fuoco, indicando la presenza di odore di gas nel quadro elettrico, i quali lo riscontrano dove indicato”. Gli uomini del 115 hanno quindi informato i gestori della rete del gas ed energia elettrica e, nell'attesa, hanno riscontrato nei pozzetti di fogna nera e bianca presenti in via Bovino, tra il civico 20/A e i l civico 20/B, presenza d i gas”, si legge ancora nella pec.

Intervenuta quindi la società interessata e constatata la presenza del gas, sono stati avviati i lavori che sono terminati la mattina seguente. Ma il problema non è stato risolto: “Nella fase di confronto con condomini e tecnico progettista realizzatore dell’edificio, si concretizza la prosecuzione dei cattivi odori; che non sono dovuti alle intercapedini o accumuli d i gas nelle pareti , per cui si informano immediatamente gli operai presenti alla chiusura dello scavo realizzato nella notte tra il 19 e il 20 dicembre 2021, i quali tranquillizzano affermando che la fuoriuscita di gas può dare cattivi odori per un periodo limitato”.

Ma il lavoro, a detta dei condomini firmatari della pec, “peggiora la situazione dello stabile e dei residenti, tanto da far proseguire ed espandere il cattivo odore di gas negli appartamenti fino al secondo piano, fuoriuscendo da più quadri elettrici”, tanto da richiedere l’intervento della società erogatrice che con apposita strumentazione ha rilevato “la presenza gas sulla via pubblica e all'interno dell'immobile”.

A distanza di un anno, però, la ‘dispersione fantasma’ torna ad allarmare i residenti che hanno richiesto un nuovo intervento del 115 e pretendono la risoluzione del problema.