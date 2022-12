Paura all'Istituto Pacinotti: "C'è una bomba a scuola", evacuato l'edificio

Allarme bomba all'istituto 'Pacinotti' di Foggia, che questa mattina è stato evacuato a scopo preventivo. Il fatto è successo questa mattina, intorno alle 8.30, quando una telefonata anonima rivelava la presenza di un ordigno all'interno dell'istituto. Immediato l'intervento dei carabinieri che, con l'ausilio di personale specializzato, hanno perquisito aule e uffici dell'istituto di via Natola accertando l'infondatezza della notizia. Scongiurato il pericolo, gli alunni sono ritornati in aula e le lezioni sono riprese regolarmente. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei militari che dovranno risalire agli autori del gesto: l'ipotesi di reato per la quale si procede è procurato allarme.