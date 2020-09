VIDEO - Il mare sulla Statale 89 tra Foggia e Manfredonia: automobilisti intrappolati e disagi alla circolazione

Violento acquazzone questo pomeriggio su Manfredonia. L'acqua piovana ha letteralmente inondato la Provinciale 59, dove è stato necessario l'intervento di alcune squadre di vigili del fuoco e volontari, allertati per attività di soccorso a carico di automobilisti in panne o rimasti intrappolati tra acqua, fanghi e detriti. Registrati disagi alla circolazione anche lungo la Statale 89, all'altezza degli svincoli per Manfredonia centro e Manfredonia sud | VIDEO E FOTO