La città di San Pio grida al miracolo: "Il mare è qui", rabbia e ironia sui soliti allagamenti

Cittadini indignati ed esasperati a San Giovanni Rotondo all'indomani dell'ennesima bomba d'acqua caduta sulla città che ha provocato una serie di disagi, con interruzione della circolazione stradale, sempre negli stessi punti della città, dove puntualmente si verificano gli allagamenti. In alcuni casi si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco per liberare gli automobilisti in panne. "Sono trent'anni che si ripresenta il problema"

Per Pio Cisternino, "non c'è più nulla da scherzare" scrive: "Gli abitanti tristemente coinvolti da questa annosa e drammatica situazione sono stremati, sfiniti, alcuni terrorizzati dal rischio sempre maggiore. Si allagano sempre più zone della città, le zone a rischio aumentano sempre di più".

Nei giorni scorsi il sindaco Michele Crisetti aveva fatto il punto della situazione a quattro anni da sindaco, definendo giuste le critiche sugli allagamenti di via Foggia, pur senza entrare nel merito: "Avremo una città migliore di quella che ci è stata consegnata quattro anni fa".

In attesa che si concludano i lavori della fogna bianca, c'è chi propone il posizionamento e l'azionamento delle idrovore o motopompe.

In Emilia in questo modo stanno svuotando migliaia di ettari di terreno alluvionato.

Anche ieri non sono mancate critiche e lamentele. C'è chi oramai sembra essersi rassegnato all'idea di vedere sistematicamente quella porzione della città completamente allagata ad ogni pioggia:

"Non serve andare a Siponto, il mare è qui", "Finalmente abbiamo la bandiera blu", "Saluti da lido via Foggia", "Quanto costa un ombrellone?"

C'è anche chi, invece, ha avuto realmente paura: