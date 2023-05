Violenta bomba d'acqua nel Foggiano: paura, danni e disagi. E' allerta anche oggi

Maggio termina all'insegna del maltempo. Per il terzo giorno consecutivo è stata emanata un'allerta meteo 'gialla' per rischio idrogeologico per temporali, valida dalle 12 alle 24 di oggi 31 maggio in tutto il territorio regionale, dove sono previste precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.

La giornata di ieri è stata caratterizzata da un violento acquazzone, misto a grandine, che ha riguardato parecchi comuni della Capitanata: principalmente Lucera, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, colpiti da bombe d'acqua che hanno provocato disagi alla circolazione stradale e tanto spavento.

Nella città svevo-federiciana ha piovuto ininterrottamente per oltre un'ora. La tempesta ha provocato l'allagamento del seminterrato dell'ospedale Lastaria, per il quale si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Le stradine del centro si sono trasformate in torrenti. Eloquenti le immagini circolate in rete: "E' stato tremendo"

Danni ingenti ai terreni agricoli. Allagati box, abitazioni al pianterreno e attività commerciali soprattutto a Lucera, dove ieri sarebbe caduta più acqua che in ogni parte d'Italia (quasi 80 mm in appena un'ora). In alcuni punti della città la sede stradale ha subito smottamenti e alcuni tombini sono stati divelti dalla furia dell'acqua. Diverse le voragini, chiusi immediatamente alcuni tratti di strada. Sul posto sono intervenuti i volontari Gavi delle Guardie Ambientali.

A San Giovanni Rotondo un automobilista rimasto in panne sulla Sp 45 bis, all'ingresso della città di San Pio, è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco, che lo hanno liberato dall'abitacolo dell'autovettura, dove era rimasto incastrato (le immagini video) La strada è stata chiusa e il traffico deviato.

Situazione di pericolo anche per gli automobilisti in transito sulla Statale 272 nel tratto che collega San Marco in Lamis e San Severo, in prossimità del convento di Stignano. La tempesta di acqua e grandine ha costretto le auto a fermarsi e a trovare riparo sotto agli alberi.

Il nubifragio che ieri ha colpito la provincia di Foggia è stato accompagnato anche da violenti fulmini e tuoni.