Strade allagate, auto bloccate e traffico in tilt in città. Violenta grandinata a San Severo

Una pioggia copiosa in queste ore sta provocando disagi a Foggia, dove in più punti si sono verificati allagamenti e interruzioni. Gli operatori di Protezione Civile Era Ambiente Nita sono intervenuti in Sant'Alfonso per un allagamento che ha causato il blocco di alcune autovetture, con successiva deviazione del traffico. Situazione simile, nonché critica, anche in via San Severo. Disagi si stanno verificando un po' ovunque, come ad esempio in zona distretto. E in via Bari per un incidente stradale tra un'auto e una moto (continua a leggere).

Tuttavia la tempesta d'acqua - ampiamente annunciata dalle allerte meteo regionali - non ha risparmiato nemmeno la provincia. Una violenta grandinata si è abbattuta in zona 'Torre dei giunchi' a San Severo. "Un intero anno di lavoro distrutto in pochissimo tempo" riporta la Cia Agricoltura Puglia. Completamente allagati i campi. Nelle scorse ore la tempesta di grandine aveva colpito anche la zona di Ascoli Satriano.

Dalla mezzanotte scatterà una nuova allerta meteo (i dettagli).