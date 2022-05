Bomba d'acqua a Cerignola, allagamenti e auto in panne: "Mai così tanta pioggia"

Una violenta tempesta d'acqua questo pomeriggio si è abbattuta sulla città di Cerignola provocando disagi enormi alla circolazione, ma anche e soprattutto allagamenti e danni. Auto in panne lungo le vie cittadine, l'acqua ha raggiunto i finestrini. "Mai così tanta pioggia sulla nostra città" ha detto il sindaco Francesco Bonito. Secondo la Protezione Civile sono caduti 126 mm di pioggia. L'ultima bomba d'acqua così forte fu registrata nel 1952 con 123mm di pioggia in 24 ore.



Il primo cittadino fa sapere che al momento non si registrano danni a persone, mentre sono diversi gli allagamenti negli edifici pubblici e privati. "In gran parte della città la situazione sta volgendo alla normalità, anche grazie alla manutenzione straordinaria delle fogne bianche effettuata in questi mesi. Sto personalmente monitorando la situazione in tutti i quartieri, vi terrò aggiornati" conclude il sindaco.

Il violento acquazzone ha provocato danni al manto erboso dello stadio Monterisi. Completamente allagati gli spogliatoi. Qualcuno su Facebook ironizza: "Cerignola beach". "Sono andato a vederlo a Budapest…a Bratislava…Oggi il Danubio è venuto a vedermi" si legge sui social. La pioggia ha spazzato via tutto e divelto tombini.