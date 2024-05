Ripristinano gli allacci alla carlona, sindaco sospende concessioni: "Non potete romperci le strade"

Dura presa di posizione da parte del sindaco di San Nicandro Garganico, che ha sospeso tutte le concessioni di scavo per nuovi allacci. Al primo cittadino non sono andati giù i ripristini eseguiti dalle aziende fornitrici di servizi di acqua, gas e fibra, nonostante gli appunti mossi a riguardo dall'ufficio tecnico comunale.

Concessioni sospese finché non saranno almeno avviate le operazioni di ripristino definitivo degli scavi già eseguiti: "Nel frattempo, stiamo incontrando le aziende per porre con maggiore forza il problema. Le nostre strade sono state dissestate negli anni (specie quando nessuno controllava) dagli allacci delle utenze e non possiamo permetterci ancora di farcele sfasciare per poi dover pregare i santi per poterle asfaltare, considerati i costi di oggi".

Vocale chiede a chi ha fatto richiesta di allaccio, ancora un po' di pazienza: "Per un bene più grande, non appena inizieranno le operazioni di ripristino le istanze verranno sbloccate".