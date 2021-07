Alice, la bambina salvata dall'equipe della Rianimazione del Riuniti. Madre fa commuovere i medici: "Se è qui con me è grazie a voi"

"Avete salvato la vita della mia bambina. Se oggi mia figlia mi abbraccia, mi sorride, mi parla è grazie a loro ed io non smetterò mai di ringraziarli. Noi ora siamo in riabilitazione e Alice fa passi da gigante ogni giorno e non vede l'ora di tornare correndo a salutare i suoi/nostri angeli". Ha fatto il giro del web il post di una madre di Foggia che ha ringraziato pubblicamente l'equpe del reparto di Rianimazione del policlinico Riuniti di Foggia per essersi presi cura e aver salvato la vita di Alice.

La dottoressa e dirigente medico Donatella Fortarezza: "Quando siamo arrivati nel reparto di pediatria per soccorrere Alice la situazione ci è sembrata da subito già molto grave, pertanto abbiamo ritenuto di ricoverarla in Rianimazione. Non è stato semplice comunicare la gravità della situazione ai genitori, la bimba è stata sedata e ventilata. Il nostro è stato un grandissimo lavoro di squadra"

Il dottore Livio Tullo e responsabile rianimazione: "Un lavoro fondamentale non solo da un punto di vista tecnico ma anche emotivo, che non si può disgiungere dal lato clinico. E' impossibile non provare emozioni di fronte a una bambina oggetto di una patologia così severa e di fronte all'estremo coraggio che hanno dimostrato i genitori che in realtà costituisce la forza che ci consente di superare difficoltà di natura tecnica e scientifica che si presentano ogni giorno"

La dottoressa e dirigente medico Nicoletta Di Francesco: "Quando arrivano da noi bambini così piccoli la storia cambia perchè da un punto di vista emotivo siamo tutti estrememamente coinvolti. Siamo mamme e abbiamo figli e quindi diventa tutto più complicato ma ci aiuta e ci dà la carica per fare molto meglio"