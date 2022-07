"Ora Francesco può riposare in pace". Lo sfogo del nipote di Traiano: "Quello che ci è accaduto è lo specchio di ciò che ci circonda"

"Oggi mio zio potrà riposare in pace: finalmente abbiamo ricevuto giustizia per quello che la mia famiglia ha ingiustamente subito. Mio zio ha perso la vita per pochi soldi, per pochi spiccioli". Così Alfredo Traiano al termine della lettura del verdetto emesso per la sanguinosa rapina al bar 'Gocce di Caffè', nel corso della quale venne ferito a morte lo zio, Francesco Traiano, deceduto dopo settimane di agonia in ospedale (qui i dettagli).

"Mio zio non tornerà certo indietro, ma di sicuro ha avuto un po' di giustizia", aggiunge il nipote. "Quello che ha subito mio zio è lo specchio di quello che ci circonda. Io spero che la città resti sempre 'sveglia' su questa vicenda e su tutte le altre che colpiscono ingiustiamente chi lavora onestamente. Ora bisogna vedere se ci sarà Appello". Alfredo intanto si impegna per portare avanti, giorno dopo giorno, l'attività dello zio: "Nel bar abbiamo una affisso una sua immagine, per far capire a tutti che Francesco vive, che non è morto attraverso la criminalità, e non bisogna macchiare quel posto come un luogo in cui c'è stato un omicidio, ma un luogo in cui ci sono ragazzi che vogliono andare avanti e Francesco camminerà sulle nostre gambe".

