L'ex capo della Mobile foggiana sarà questore: promosso il 52enne Alfredo Fabbrocini

Alfredo Fabbrocini, ex capo della Squadra Mobile di Foggia, è stato promosso dirigente superiore: la sua carriera, quindi, proseguirà come questore. Il suo nome, infatti, figura nella lista dei 30 promossi per merito comparativo con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

A Foggia, dove arrivò nel luglio del 2010, assunse la direzione della Squadra Mobile di Foggia per fronteggiare l’emergenza criminalità sul Gargano. Ed è qui che, con il Servizio Centrale Operativo, riuscì a stanare e catturare Giuseppe Pacilli, pregiudicato 39enne latitante da oltre due anni e inserito nella lista dei 30 ricercati più pericolosi d'Italia.

Sempre sul Gargano, si occupò del caso 'Romanzo Criminale', che scosse la città di Manfredonia. Un cruento duplice omicidio, un ragazzo scomparso nel nulla e l’omicidio di un pensionato, rapinato e massacrato nel suo garage; tutti fatti apparentemente impossibili da collegare l’uno all’altro. Fino all’intuizione del capo della squadra mobile Alfredo Fabbrocini che mise insieme i pezzi di un puzzle impossibile da completare. L’investigatore punta tutto su un ragazzo di trent’anni, spregiudicato e dalla forte personalità, capo di una gang di giovanissimi.

Dopo l'esperienza foggiana, nel dicembre 2013 Fabbrocini fu trasferito a Roma, come dirigente del Servizio Centrale Operativo per poi tornare nella sua città, Napoli, come dirigente della Squadra Mobile partenopea. Ora, a 52 anni, resta in attesa della prima destinazione in qualità di questore.