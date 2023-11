Alessandra, la poliziotta che si è rialzata dopo la violenza: "Se va bene vite da recluse, se va male all'altro mondo”

“Durante la violenza ero in un luogo e in un tempo che non mi appartenevano. Il dolore è stato atroce, per me e per chi era nella mia vita. Ma io non ho nulla di cui vergognarmi, per questo oggi sono qui, a raccontarvi la mia esperienza e a metterci la faccia, affinché quello che è stato un pericolo per me non lo sia anche per voi”. Dinanzi alle studentesse e agli studenti dell’istituto ‘Notarangelo-Rosati’ di Foggia, chiamati a confrontarsi sulla piaga della violenza di genere, la poliziotta Alessandra Accardo mostra le sue cicatrici e anche la forza con la quale si è rialzata dopo aver subito una brutale violenza sessuale: “Volevo essere l’ultima vittima, ma così non è stato. Per quello dovete imparare a riconoscere i segnali d’allarme e dovete avere il coraggio di chiedere aiuto”, spiega.

La donna, napoletana di 33 anni, ha portato la sua esperienza, quest’oggi, a Foggia, nell’incontro organizzato a seguito sella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e nel quadro della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere ‘Questo non è amore’.

L’agente ha affrontato la sua notte più nera lo scorso anno, al termine del turno di ‘Volante’: “Avevo terminato il turno e stavo tornando alla mia auto”, ripercorre. “Vedo una persona venirmi incontro, mi aggredisce e dopo una colluttazione mi trascina dietro un gabbiotto”. E’ qui che si consuma la violenza: “Mi ha stretto le mani al collo per tutto il tempo, mi ha ridotto in fin di vita. Nel mio caso la violenza è avvenuta da parte di una persona a me estranea, ma troppo spesso gli aguzzini sono mariti, compagni o fidanzati. Non sottovalutate gli atteggiamenti di questi soggetti, che uomini non sono: se va bene sarete destinate a vite da recluse; se va male, all’altro mondo”.

Parole dure, che trovano puntuali conferme nelle colonne della cronaca nera e nella paura delle studentesse che rivendicano il loro diritto all’essere libere e all’autodeterminazione: “Siamo stanche di avere paura. Vogliamo essere libere”. Tante le domande rivolte all’agente Accardo, che non si è sottratta ad alcun interrogativo: “Non ci sono domande sbagliate, ma atteggiamenti errati dai quali fuggire”, rimarca.

Senza esitazione alcuna, Alessandra ha denunciato tutto, subito: “Mi sentivo sporca nel corpo e nell’animo, ma sapevo che non ero io quella che doveva vergognarsi e che quella persona doveva pagare. In ospedale hanno preso la denuncia e tre mesi dopo sono tornata a lavorare”. Oggi Alessandra ha un compagno e ha ripreso in mano la sua vita, affettiva e lavorativa: “Quell’esperienza non doveva cambiare la mia visione della vita e dell’amore, che è soprattutto rispetto e libertà. L’amore tra due persone deve essere un valore aggiunto, altrimenti stiamo bene da soli”.

Durante la mattinata, aperta dai saluti del questore di Foggia, Ferdinando Rossi, e dalla dirigente scolastica Irene Sasso, la polizia ha illustrato alle ragazze e ai ragazzi dell’istituto tecnico foggiano gli ‘strumenti’ - tecnologici e normativi - che sono a loro disposizione. Come l’app YouPol presentata dalla commissaria capo e portavoce del questore Delia Piscopo, che permette di denunciare in diretta la commissione di un reato e di chiedere aiuto tramite geolocalizzazione schiacciando il tasto Sos: “La polizia non è solo repressione, non abbiate paura di chiedere aiuto. Rendetevi parte attiva della società”, ha esortato Piscopo.

Una panoramica delle norme del 'Codice Rosso' e dei percorsi anti-violenza è stata invece illustrata dall’ispettore Antonio D’Amore, responsabile della III Sezione della Squadra Mobile - Reati contro la persona. Percorsi attraversati dalla giovane Paola, vittima di violenze da parte del compagno; un incubo denunciato dopo 5 anni di soprusi: “Ho denunciato tutto in ritardo. La polizia mi ha accolta e soprattutto mi ha creduta anche se non avevo prove oltre alle mie parole. Il primo passo per fermare una violenza è denunciare”, ha spiegato al termine della sua testimonianza.

Infine, dall’Ufficio minori e vittime vulnerabili, che nasce all'interno della Divisione Anticriomine della questura di Foggia, è stato aperto un focus sul catcalling e sugli alert della devianzacon l’agente scelto Sharon La Luna: “Siate indipendenti e autonome. Il rispetto è la cosa più importante”. Ed è in questo percorso di consapevolezza e di formazione dell’individuo che si inserisce la scuola: “Scardiniamo quei comportamenti sbagliati perpetrati nel tempo, che ci hanno portato a tutto questo”, ha concluso Accardo. “Voi avete le chiavi del futuro”.