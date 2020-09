Prestigioso incarico per l'apricenese Alberto Potenza: è al comando del gruppo guardia di finanza di Bassano del Grappa

Importante incarico per l'apricenese Alberto Potenza, neo comandante del gruppo della guardia di finanza. Bassano del Grappa

Come riporta VicenzaToday.it, il maggiore Potenza succede al capitano Michele Piazzolla, che ha ricoperto il ruoto per cinque anni. Il nuovo comandante, proveniente dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Vicenza, dove ha retto per due anni l’incarico di comandante della sezione Tutela entrate nell’ambito del gruppo tutela Finanza Pubblica, si è detto onorato del nuovo e prestigioso incarico assegnatogli, consapevole delle importanti responsabilità allo stesso connesse, ma fortemente entusiasta di questo nuovo ed impegnativo ruolo.

Il comandante provinciale, a conclusione del passaggio di consegne, in considerazione delle esigenze di tutela della legalità nel florido tessuto socio-economico del territorio bassanese e della dipendenza funzionale delle Tenenze di Thiene ed Asiago dal Gruppo di Bassano del Grappa, ha formulato un caloroso augurio di buon lavoro al Maggiore Alberto Potenza, auspicando importanti risultati professionali nell’interesse della cittadinanza, dell’imprenditoria e delle Istituzioni locali.