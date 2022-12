Foggia, parcheggia l'auto e viene colpito da un albero crollato al suolo: paura in vico Falce

Parcheggia l'auto davanti alla sua abitazione e viene colpito da un albero crollato al suolo. E' accaduto poco fa, a Foggia, in vico Falce. Dalle prime informazioni raccolte, l'uomo aveva appena parcheggiato l'auto quando il grosso fusto è crollato al suolo, prendendo in pieno la vettura e in parte l'automobista, che è rimasto ferito e sarà sottoposto alle cure del personale del 118. Sul posto, è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, per la bonifica e messa in sicurezza della zona.