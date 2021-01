Tragedia sfiorata in viale Ofanto: crolla albero e danneggia auto in sosta

Cade albero in strada e danneggia auto in sosta. E' accaduto questa mattina, in viale Ofanto, a Foggia. A crollare al suolo, alle prime luci dell'alba, è stato un grosso pino presente nell'area verde nei pressi di via Confalonieri.

L'episodio non ha provocato feriti, ma ha seriamente danneggiato la carrozzeria di una Ford parcheggiata in zona. Sul posto, per la bonifica e la messa in sicurezza dell'area, è stato necessario l'intervento della polizia locale, dei vigili del fuoco e degli uomini della cooperativa 'Foggia più Verde'. Si tratta dell'ennesimo episodio di 'caduta alberi' registrato a Foggia.