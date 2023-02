Paura in via Perrone, albero si spezza e crolla davanti alla chiesa: "Per poco non ci rimanevo sotto"

Paura in via Perrone, a Foggia, dove questa mattina un albero si è spezzato in due, lasciando crollare la chioma su alcune auto in sosta.

Il fatto è successo nei pressi della parrocchia dell'Immacolata e, solo per un caso fortuito, non ha causato feriti. A denunciare l'accaduto, con tanto di foto, è l'attivista foggiana Rachele Occhionero: "Succede ancora davanti ai miei occhi e per poco non ci rimanevo sotto", scrive sulla sua pagina Fb. "Giorni fa ho denunciato con un post la paura che abbiamo di camminare in questa città insicura. Le istituzioni devono vigilare e mettere in sicurezza".