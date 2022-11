Paura a San Marco in Lamis, grosso albero precipita sulla Statale 272: "Smottamento del terreno"

A San Marco in Lamis da ieri c'è chi grida al miracolo di 'San Matteo'. E infatti poteva avere conseguenze ben peggiori la caduta di un imponente albero sulla Statale 272 ai piedi del Convento sul lato della strada percorsa dagli automobilisti diretti in paese, alcuni dei quali erano transitati pochi secondi prima che l'arbusto precipitasse sull'asfalto. Per via dell'intervento di rimozione compiuto dai vigili del fuoco - intervenuti sul posto insieme ai carabinieri, agli operatori del verde e ai volontari della Protezione Civile Sos Sm 27, agli automobilisti è stato consigliato il percorso alternativo della Sp 22, detta anche 'Panoramica'

A Foggiatoday l'assessore all'Ambiente Sacha De Giovanni, ha evidenziato che gli alberi presenti in quell'area sono in buona salute e che quell'area è etata oggetto di interventi di piccola sistemazione idraulica, proprio perché a rischio idrogeologico. "I rischi più gravi sono stati scongiurati con gli interventi di mitigazione sul torrente Iana" sottolinea.

Da una prima e veloce analisi dell'accaduto, secondo l'assessore, "si può dedurre che la caduta sia dovuta ad un piccolo smottamento del terreno". Un movimento, ha aggiunto, "ascrivibile con ogni probabilità alle giornate di caldo insolito dei giorni scorsi".

In sostanza, "il terreno, secco e non compatto, e le piogge battenti dei giorni scorsi, hanno prodotto uno scivolamento che ha causato la caduta dell'albero". Sacha De Giovanni conclude: "La presenza di alberi in quell'area è tuttavia importante per la tenuta e la compattezza del terreno. In ogni caso faremo delle verifiche tecniche più approfondite".