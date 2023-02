Paura in viale Ofanto: grosso albero di pino precipita su un'auto

Paura in viale Ofanto, dove un grosso albero di pino è crollato al suolo abbattendosi su un'auto in sosta. Il fatto è successo poco dopo le 20 e, solo per un caso fortuito, non ha causato vittime nè feriti.

L'albero è crollato verso le abitazioni, senza occupare la sede stradale di viale Ofanto, limitando i disagi (e i pericoli) per la circolazione lungo una delle principali direttrici cittadine. Sul posto sta operando una squadra dei vigili del fuoco, che si occuperà della bonifica e messa in sicurezza della zona.