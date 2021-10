Forti raffiche di vento nel Foggiano: albero cade su auto in sosta in via Lucera

Le forti raffiche di vento annunciate anche dalle ultime due allerta meteo 'gialla'' diramate dalla sezione della protezione civile della Regione Puglia, stanno creando alcuni disagi alla circolazione stradale in città e sulle arterie della provincia di Foggia.

Nel capoluogo dauno poco fa un albero è caduto su un'auto in sosta in via Lucera. Sul posto è arrivata la polizia locale. Per fortuna non ci sono feriti.