Crolla albero e si abbatte su auto in sosta: paura in via Napoli

Crolla albero e si abbatte su un'auto in sosta. E' accaduto intorno alle 19 di oggi, all'interno dello spazio comune di un condominio della zona. Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo il danneggiamento del mezzo colpito dal fusto. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, per la bonifica e la messa in sicurezza dell'area colpita.