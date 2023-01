Sfregio a un agricoltore, delinquenti tranciano 20 alberi d'ulivo: "Vergognoso"

Tranciati e abbattuti una ventina di alberi d'ulivo: il grave episodio è avvenuto il 4 gennaio nelle campagne di San Severo. A denunciare l'accaduto a Foggiatoday è Denise, la figlia del titolare: "Alla mia famiglia è stato recato un danno morale, più che economico, dal momento che sono stati abbattuti nel cuore della campagna di mio padre circa una ventina di alberi senza alcuna motivazione, provocando danni irriparabili".

Indignata e amareggiata, la figlia della vittima aggiunge: "Toccare una terra ad un contadino è come toccare un figlio ad un genitore, ci impiega la stessa cura, lo stesso tempo ed è vergognoso come questo accada a San Severo, una città che vive ed è portata avanti dall’agricoltura. Noi non ci abbatteremo mai, continueremo ad impegnarci e a camminare a testa alta, al contrario di coloro che hanno fatto ció".

E ancora, prosegue Denise: "Investimenti, anni di sacrificio, di dolore, di lavoro e fatica portati avanti da generazioni, buttati al vento forse per un dispetto o per invidia, chissà. I miei genitori mi hanno sempre insegnato a guardare le mie cose, a prendermene cura, ad imparare da chi le tratta meglio di me. Toglieteci tutto, ma non il pane, non i frutti della nostra terra, i frutti del sudore versato da parte degli umili".