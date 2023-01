Alberi inclinati in Corso Garibaldi: "Potrebbero cadere, siano messi in sicurezza"

Salve FoggiaToday. Siamo all'ingresso di Corso Garibaldi, in pieno centro, dove due alberi versano in queste condizioni: pericolosamente inclinati verso la strada. Basta dare un'occhiata alle aiuole per notare la fuoriuscita delle radici, il che indica il concreto pericolo di caduta, specie in caso di forte vento. Sarebbe il caso di metterli in sicurezza per scongiurare il pericolo che finisca addosso a un'auto in transito.