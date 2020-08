Incidente di 'Ferragosto' in località Baia dei Campi: alberi precipitano sulle auto parcheggiate a bordo strada

Tragedia sfiorata nella giornata di Ferragosto in località Baia dei Campi a Vieste, al km 30 della sp 53, quando due alberi sono caduti su alcune auto parcheggiate a bordo strada dai vacanzieri per raggiungere la spiaggia. In quel momento all'interno dei veicoli, parzialmente danneggiati, non vi era nessuno.

Sul posto sono, per rimuovere gli alberi e mettere in sicurezza l'arteria, sono intervenuti i volontari della protezione civile Pegaso, le giacche verdi, la polizia stradale, i carabinieri forestali e la squadra Eni Santa Tecla. La circolazione è ripresa regolarmente un paio di ore dopo.

Un episodio analogo era avvenuto il 31 luglio scorso, sempre sulla Montagna del Sole, lungo la strada provinciale 88 che collega San Menaio a Calenella. In quella occasione un grosso pino era precipitato improvvisamente cadendo sulla carreggiata e colpendo un'auto in transito in quel punto,