Brucia appartamento in viale Fortore: "Il fuoco ha risparmiato la vita, ma ha cancellato tutto". Scatta la gara di solidarietà

"Le fiamme hanno risparmiato la cosa più importante, la vita. Ma questa vita sarà sconvolta dalla disgrazia e privata della sua stabilità". Queste le parole lasciate sui social da una delle figlie dell'uomo salvato ieri pomeriggio, dall'appartamento andato in fiamme, in viale Fortore, a Foggia.

"È difficile spendere parole che possano dare sollievo in queste circostanze, chiunque provi un po’ di empatia non potrebbe mai immaginerebbe anni di lavoro sacrifici e sudore per costruire un luogo sicuro, quello in cui crescere la propria famiglia, prendere fuoco cancellarsi in un'ora di tempo, trasformando tutti quegli anni in cenere e macerie".

Per la famiglia è scattata una raccolta fondi sui social. "Il vostro aiuto è prezioso per la mia famiglia, fatta di grandi lavoratori che, con orgoglio, posso dire si è sudata ogni mattone e ogni singolo mq. Io non posso che ringraziare tutti per la solidarietà che ci state dimostrando", continua.

Al momento dell'incendio, spiega l'altra sorella, "mio padre aveva ricevuto da poco la terza dose del vaccino, ed era a letto, debole. Si è svegliato improvvisamente tra fumo e fiamme, L'incendio è partito per un cortocircuito", puntualizza. "Ero sicura di non vederlo più, ma il Signore ha messo una mano grande sulla nostra famiglia. La casa è completamente bruciata. Se qualcuno vuole aiutarci qualsiasi donazione ci aiuterà a ricostruire la quotidianità dei miei genitori", conclude.

Di seguito gli estremi per aiutare la famiglia di viale Fortore: IBAN IT 72Q0306915727100000004741 intestato a CARELLA MARIA GRAZIA - BANCA INTESA SPA