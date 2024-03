Arresti choc nel carcere di Foggia. Aiga: “Il carcere sia luogo di rieducazione, non di violenza”

Il prossimo 27 marzo, nell’ambito di un’iniziativa di portata nazionale, una delegazione della Sezione Aiga di Foggia accederà alla Casa circondariale di Foggia per poter avere diretta cognizione delle condizioni del carcere foggiano, e cercare di fornire un contributo fattivo e concreto agli obiettivi che l’O.N.A.C. (Osservatorio Nazionale Aiga sulle Carceri) persegue sul tema.

L’iniziativa arriva a seguito degli arresti choc che hanno interessato un gruppo di agenti penitenziari ritenuti, allo stato, colpevoli di condotte violente su detenuti ristretti nell’istituto di via delle Casermette.

“Purtroppo, in concomitanza con tali iniziative, abbiamo appreso, per il tramite dalla stampa, dell’intervenuto arresto - in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa da parte del GIP del Tribunale di Foggia - di dieci agenti penitenziari in servizio presso la casa circondariale di Foggia con l'accusa, fra gli altri, del reato di tortura e di abuso di autorità in danno di alcuni detenuti”, spiegano dall’Aiga Foggia.

“La notizia, com'è intuibile, ci ha lasciato sgomenti e amareggiati, ancor più alla luce della grande sensibilità e della massima attenzione che Aiga riserva all’intero settore penitenziario. Episodi come questo, fanno emergere con maggior vigore quanto sia critica la situazione delle carceri italiane e quanto sia necessario intervenire con una profonda e radicale riforma del sistema carcerario, tanto dal lato dei detenuti, quanto dal lato dell'organico impiegato”.

“Crediamo fermamente - aggiunge la presidente della Seziona AIGA di Foggia, avv. Simona Lafaenza - che all'interno delle carceri si debba tendere a dare attuazione, attraverso l'incremento della cultura del lavoro, dello sport e dello studio, alla funzione rieducativa della pena, allontanando da tali luoghi ogni forma possibile di violenza fisica e psicologica e che non ci sia spazio per abusi e maltrattamenti, da chiunque provengano e a chiunque siano diretti".

Nel pieno rispetto della presunzione di non colpevolezza, quale principio cardine del nostro ordinamento, non intendiamo ovviamente esprimere giudizi o valutazioni sui fatti, che saranno appurati nelle sedi opportune, ed esprimiamo la massima fiducia nella Giustizia affinché si giunga all’accertamento della verità, nel pieno rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte.