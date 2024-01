Agricoltore sotto minaccia: "Vattene da dove sei venuto, qui non devi arare"

All'esito dell'udienza preliminare del 22 dicembre scorso, il Gup Francesca Mancini ha disposto la prosecuzione in giudizio nei confronti di cinque persone che ad Apricena - residenza di tre degli imputati - in concorso e previo accordo tra loro, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, avrebbero costretto un individuo - costituitosi parte civile nel procedimento insieme all'associazione Fai Antiracket e Antiusura di Foggia, 'Luigi e Aurelio Luciani' - a tollerare il pascolo di animali di proprietà di due allevatori o comunque a loro riconducibili, all'interno dei suoi terreni agricoli.

Gli sarebbe stato imposto di apporre pali volti a delimitare il pascolo delle mandrie e, in una circostanza, il collocamento, per circa due mesi, di cento balle di fieno. Inoltre, gli avrebbero intimato di non arare i terreni fino a quando le mandrie non avessero finito di pascolare: "Ascoltami, tu non devi fare il padrone nella terra tua", "il problema è il tuo e non il mio", "da dove sei uscito dall'uomo di Pasqua? Vattene da dove sei venuto, non ci rompere i coglioni e lascia, qui non devi arare, pezzo di merda. Hai capito?", "te ne devi andare da solo, senza che nessuno ti debba dire niente, hai capito? Da qua te ne devi andare".

Alla vittima, uno degli imputati gli avrebbe consigliato di non incorrere in problemi. Un altro dei cinque, in più occasioni si sarebbe presentato nei suoi terreni, con atteggiamento spavaldo e intimidatorio rispetto alla possibilità per la persona offesa di acquistare terreni agricoli nella zona e abbandonando le balle di fieno sui suoi terreni.

Uno dei tre principali indagati, invece, avrebbe indicato quali terreni arare e quali no. Un altro ancora, avrebbe intimato alla vittima di non denunciare gli episodi e - si legge nelle carte del Gup - qualora lo avesse già fatto, di rimettere la querela "con l'ulteriore minaccia implicita rappresentata dalla prepotenza dei modi e dalla forza intimidatrice profusa dalla fama criminale della famiglia in questione, nonché dalla diffusa, quanto nota, condizione di sottomissione alle loro pretese imposta agli altri proprietari terrieri della zona", facendo intendere che in caso di rifiuto avrebbe subito ripercussioni negative anche sui terreni da lui gestiti, "in tal modo procurandosi un ingiusto profitto, consistito nell'invasione, nell'occupazione e nell'utilizzo gratuito dei terreni privati riconducibili alla persona offesa, nonché all'appropriazione di paglia e fieno degli stessi terreni".

Nella stessa inchiesta, a uno degli imputati viene contestato il reato di aver costretto una persona a revocare alla persona offesa l'incarico per la realizzazione delle precese sui terreni agricoli e ad affidarlo a un suo cugino: "Noo, tutto potevi fare tranne questa cazzata qua" si legge nei capi di imputazione, "con la minaccia implicita rappresenta dalla prepotenza dei modi e dalla forza intimidatrice profusa dalla sua vicinanza alla famiglia di Apricena, nota per la propria fama criminale, in tal modo procurandosi un ingiusto profitto consistito nell'affidamento dell'incarico e nella remunerazione".

Secondo il Giudice per l'Udienza Preliminare, gli elementi acquisiti non consentono di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere. Risultato pertanto necessario lo sviluppo dibattimentale, il Gip ha disposto la prosecuzione del giudizio nei confronti degli indagati dinanzi al Tribunale di Foggia. L'udienza è fissata il 19 gennaio.