Una corona di fiori per Agostino Corvino, il fruttivendolo del mercato Rosati assassinato in viale Giotto

Una corona di fiori e una foto di Agostino Corvino sono comparsi questa mattina in via Giuseppe Rosati, angolo via Tugini, a Foggia. L'uomo era un rivenditore di frutta e verdura, svolgeva da parecchi anni la sua attività al mercato Rosati.

Nipote di Raffaele Tolonese, considerato il vertice di una delle tre batterie mafiose della Società Foggiana, ieri sera, mentre era insieme alla compagna davanti a un chiosco di viale Giotto, è stato crivellato di colpi e ucciso.

L'agguato, sul quale indaga la Dda, è stato compiuto nel giorno del suo cinquantesimo compleanno. Corvino, condannato nell'ambito dell'operazione Corona, era nato infatti il 3 novembre 1972.