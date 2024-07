Caporalato e braccianti morti nel Foggiano: le telecamere di Agorà nel ghetto Torretta Antonacci

Nella puntata del 3 luglio di Agorà, è andato in onda un servizio di Anna Di Russo sul ghetto di Torretta Antonacci, in agro di San Severo, dove vivono in condizioni precarie circa 2mila braccianti stranieri che tutti i giorni lavorano le campagne circostanti. L'inviata del programma all’alba, dalle 5, li ha visti salire sulle auto o sui camioncini dei caporali e ha cercato di parlare con loro per farsi raccontare le difficili condizioni di vita. Paghe di circa 5-6 euro all'ora.

Un presunto caporale finge di trovarsi lì in cerca di lavoro: "Noi, io ero andato lì da loro per chiedere dove era il padron, questa mattina sto girando per un pezzo di pane". Un residente del ghetto lamenta il mancato rilascio dei documenti e del permesso di soggiorno: "Così non possono essere regolarizzati".

Mbaye Ndiaje della fondazione Casa Sankara, intervistata dalla giornalista, racconta invece il ritrovamento dei corpi senza vita dei braccianti: "Nel 2019 abbiamo trovato un ragazzo gambiano morto in un canale di Apricena che tre giorni prima era venuto a trovarmi per dirmi che aveva un problema con il datore di lavoro, che non voleva pagare i tre mesi di lavoro".

E ancora, rivela Ndiaje, "un altro ragazzo lo hanno buttato sui binari dei treni e mi parlava anche lui di un datore di lavoro che lo ha anche minacciato. Giorni fa abbiamo avuto un ragazzo che è morto, morte di cui non abbiamo più saputo nulla".