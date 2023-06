Sparatoria in viale Kennedy: si costituisce un uomo, l'agguato dopo una lite

Non ci sarebbe nessun nesso tra la sparatoria avvenuta ieri pomeriggio e l'omicidio Prencipe (le immagini video), anche se il luogo nel quale i due eventi si sono consumati è il medesimo. Secondo le prime ricostruzioni, all'origine della sparatoria, ci sarebbe una compravendita di auto, che avrebbe generato prima una lite e successivamente l'agguato in stile mafioso.

Nelle prime ore del pomeriggio di ieri, in viale Kennedy, due persone a bordo di una Suzuki bianca sono stati obiettivo di almeno 5 proiettili calibro 9, non andati a segno. Alcune ogive si sono conficcate nel muro di un balcone al piano rialzato. In seguito all'agguato, le due vittime sono state condotte in Questura per capire chi potesse essere l'autore del tentato omicidio.

Durante le indagini una persona si è costituita alla polizia, rendendosi disponibile a far trovare anche l'arma.