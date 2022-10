Agguato in viale Europa: 32enne ferito a colpi di arma da fuoco

Agguato in viale Europa, a Foggia, dove un uomo è stato ferito con alcuni colpi di arma da fuoco (forse un fucile) all'interno di un complesso abitativo. Il fatto è successo intorno alle 20. Un paio i colpi andati a segno, esplosi a breve distanza: chi ha sparato, infatti, potrebbe aver raggiunto la vittima - 32enne già noto alle forze di polizia - sull'uscio di casa o averlo atteso davanti al portone per poi aprire il fuoco. Il ferito è stato soccorso dagli operatori del 118, al momento non sono note le sue condizioni. Le indagini sono affidate ai carabinieri che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.