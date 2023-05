Agguato a Cerignola: 42enne trovato sanguinante in un garage con ferite al collo e al volto

Spari a Cerignola, dove un 42enne è rimasto ferito al collo e al volto da due colpi di pistola. Il fatto è successo intorno alle 21.30 di ieri, quando l’uomo è stato trovato, ferito e sanguinante, in un garage di via Rialto.

Soccorso dal 118 e dagli operatori dell’elisoccorso, il 42enne è stato trasportato all’ospedale di San Pio: la prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri, che hanno appurato che il ferimento sarebbe avvenuto in un luogo poco distante.

Si tratta del secondo agguato subito in pochi mesi dal 42enne. Indagini in corso per ricostruire l’accaduto e risalire a movente e responsabili.