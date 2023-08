Lupo o canide, bambina di 11 anni morsa sul lungomare di San Salvo: rafforzate le ricerche

Potrebbe essere effettivamente una lupa l'animale che la notte del 27 luglio, sulla spiaggia di Vasto Marina, ha aggredito e ferito due fidanzati di 20 e 18 anni, lui di Lucera e lei del posto. L'ultima aggressione si è verificata l'11 agosto sul litorale di San Salvo ai danni di una bambina di 11 anni.

Qui è stato possibile repertare gli elementi biologici utili a capire quale sia la natura dell'animale finora denominato ufficialmente 'canide', ma che alcuni esperti assicurano essere una lupa.

Come riporta Chietitoday, la sua individuazione genetica, che oltre ai campioni raccolti si avvarrà delle rilevazioni fotografiche già in possesso del servizio del Parco Maiella, potrà consentire la definitiva identificazione dell'animale, circoscrivendo l’ambito di intervento sui siti da lui frequentati per studiare la migliore tecnica di cattura.

I servizi di controllo verranno rafforzati con l'estensione anche nella parte della costa, in particolare sulla parte sabbiosa, coinvolgendo la capitaneria di porto di Vasto, in particolare negli orari serali e notturni. Per di più le sale operative delle forze dell’ordine saranno allertate perché ogni segnalazione pervenuta sull’argomento "canide" venga convogliata ai carabinieri forestali che la riferiranno al servizio veterinario del Parco Maiella.

Intanto, nella zona dove si sono verificate le aggressioni, continuano a circolare in rete diverse immagini di presunti lupi. "Si tratta sicuramente di un lupo ed è una femmina" aveva assicurato Giovanni Todaro, giornalista naturalista e scrittore, dopo aver visto un video diventato virale sul web girato l'8 agosto proprio a Vasto marina e dopo essersi consultato con Andrea Mazzatenta, psicobiologo e psicologo animale dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti, ha assicurato che si tratta di un esemplare femmina. Tutta