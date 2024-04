Nel Pronto Soccorso di Foggia come sul ring: calci e pugni ai sanitari in trincea per salvare vite umane

Sta diventando sempre più complicato lavorare nei pronto soccorso di Foggia e Provincia o al servizio della rete emergenza-urgenza del 118.

Negli ultimi tempi medici, soccorritori, infermieri, oss e finanche primari, sono stati oggetto di brutali violenze nel pieno esercizio dei propri adempimenti, al servizio della collettività e delle persone in difficoltà. Aggressioni che hanno provocato ritardi nei soccorsi, ostacolato le altre operazioni, costretto le vittime a ricorrere alle cure dei loro stessi colleghi. Violenze gratuite, sconcertanti, che alimentano il desiderio di molti di mollare la professione. "Non è un lavoro che qui si può fare con tranquillità, io ho preferito cambiare e ora non sono più sul campo di battaglia" commenta un ex infermiere a Foggiatoday.

L'ultimo grave episodio - come anticipato ieri su queste colonne - è avvenuto ieri quando, mentre un paziente era sottoposto al triage, una ragazza che lo aveva accompagnato insieme a due donne, si è sentita male. A quel punto na delle due donne in attesa avrebbe iniziato ad inveire contro alcuni operatori sanitari e la primaria Paola Caporaletti - intervenuta per sedare gli animi e per soccorrere la ragazza - è stata minacciata, spintonata con violenza, strattonata, insultata e minacciata da una familiare.

Alla luce di questi gravissimi episodi, sui quali si chiede di intervenire e di fare quadrato per garantire l'incolumità dei lavoratori, è sempre più alto il rischio che la rete-emergenza si svuoti e che nessuno voglia più lavorare a Foggia. L'allarme era stato già lanciato qualche settimana fa dall'Ordine dei Medici all'indomani dell'aggressione subita il 6 aprile durante un turno di notte dalla dottoressa Anna Maria Quitadamo, nei confronti della quale un paziente ha sferrato un pugno provocandole anche la rottura degli occhiali (continua a leggere).

Un medico rianimatore dell'elisoccorso con una prognosi di 25 giorni, un medico del pronto soccorso con 5 giorni di prognosi, due infermiere e un oss con prognosi dai due ai tre giorni: è stato questo invece il bilancio della follia che si è consumata, sempre all'interno del presidio del Policlinico Riuniti, il 23 marzo. Ad avere la peggio era stato il medico rianimatore Mariano Karim (leggi qui).

La primaria ha denunciato l'accaduto: "Auspichiamo che le indagini siano rapide e la risposta efficace'' ha dichiarato il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri Filippo Anelli, che aggiunge: "Chiediamo che siano poste in essere, a livello locale, regionale e nazionale, tutte le azioni possibili per fermare questa spirale di violenza che colpisce soprattutto gli operatori dell'emergenza-urgenza ospedaliera e territoriale, già stremati dalla

carenza di organico e dai carichi di lavoro. Il rischio è quello di un abbandono in massa dei professionisti e del conseguente collasso di questi servizi essenziali per la popolazione. Per questo serve una rivoluzione culturale, una rinnovata alleanza con i cittadini per dire, tutti insieme, 'basta' alla violenza contro i medici''.

