Aggressioni in spiaggia: trappole per catturare l'animale che ha ferito due fidanzati

Soltanto dopo l'eventuale cattura e le analisi genetiche si potrà stabilire con certezza se l'animale che la notte del 27 luglio ha aggredito sulla spiaggia di Vasto Marina due fidanzati di 20 e 18 anni, ferendoli, è un lupo, un incrocio, un cane lupo cecoslovacco. L'acquisizione dei comportamenti e delle aree frequentate dall'animale non sono sufficienti ad identificarlo.

"Io sono convinto: se mi fossi voltato mi avrebbe aggredito alle spalle, mi avrebbe steso e mi avrebbe morso alla gola. Sono convinto, mi avrebbe ucciso, l'ho letto in quegli occhi che mi fissavano, in silenzio"

A Chietitoday, il vicesindaco Felicia Fioravante, a margine della riunione della task force che si è svolta ieri 31 luglio tra il Parco nazionale della Majella, la Regione Abruzzo, l'Ispra, il Comune di Vasto, la polizia provinciale e i carabinieri forestali, ha confermato le indagini in corso. "Non abbiamo mai perso l'obiettivo della cattura" ha evidenziato.

L'ente parco, intanto, sta cercando di ricostruire il percorso e le eventuali zone rifugio con le trappole atraumatiche installate nei punti esatti dove è stato avvistato il 'canide'. "Ispra ha validato il modus procedendi che stiamo adottando, ora non rimane che catturare l'animale, ma siamo nelle mani dei massimi esperti e attendiamo che le operazioni poste in essere sortiscano i loro effetti" ha poi aggiunto, precisando che l'azione deve essere mirata alla cattura dell'animale target, cioè quello che aggredisce, che ultimamente è stato avvistato in zone molto isolate, più a sud del lungomare, e prevalentemente nelle ore notturne.

Da maggio sono sette le aggressioni avvenute sulla spiaggia di Vasto Marina. Una volta catturato, l'animale verrà portato in un'area faunistica autorizzata