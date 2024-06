Piazza Mercato cambia pelle, contro le violenze la voce di chi resiste: "Questo luogo è di tutti"

Decine e decine di persone questa sera hanno partecipato alla manifestazione organizzata in risposta all'ennesimo episodio di violenza avvenuto sabato scorso. In collegamento video è intervenuta anche la vittima, Alessandro, aggredito perché gay mentre era in compagnia di un amico, finito in ospedale, e di un'amica straniera (insultata pesantemente)