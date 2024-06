Gay e stranieri aggrediti in Piazza Mercato. L'ultima vittima: "Andrò fino in fondo a questa storia"

"Io sto bene: fortunatamente è successo a me. Ma andrò fino in fondo a questa storia. La sicurezza degli spazi pubblici è responsabilità di ognuno!" a dirlo sui suoi canali social è Alessandro, vittima dell'aggressione omofoba di sabato scorso in piazza Mercato, da parte di un branco di ragazzini, che hanno ferito e mandato in ospedale l'amico di lui, colpito da un pugno alla gola, e insultato la ragazza di colore che era in loro compagnia.

Prima ancora, un anno fa, era successo a Vito. "E come ogni estate inizia a Foggia, precisamente a Piazza Mercato la tarantella dei pestaggi. Così, a gratis. Un anno fa ne fui io una delle vittima con un mio amico, poi fu la volta di un ragazzo di colore che se non lo hanno ammazzato è un miracolo operato grazie all'intervento di un esercente presente in quella zona, quest'anno le vittime sono tre miei carissimi amici" scrive sul suo profilo Facebook.

Il riferimento è al pestaggio del 24 giugno 2023 in cui rimase gravemente ferito il 40enne marocchino Noureddine Ennil (video). Per questo episodio due minori sono stati condannati dal Tribunale dei Minorenni di Bari a 10 anni, mentre è in corso il processo per gli altri indagati (l'aggiornamento).

Le vittime si aspettano che nel caso di un eventuale processo il Comune di Foggia si schieri parte civile: "Tutta la città si aspetta una chiara, precisa e netta presa di posizione anche sotto l'aspetto legale" rimarca Vito, aggredito il 28 maggio 2023 insieme all'amico Giuseppe (qui il racconto).

Nell'agosto 2021 un ragazzo straniero era stato pestato a sangue per aver difeso un individuo, che poco prima era stato aggredito ed etichettato come gay, tra via Arpi e Piazza Mercato. Qualche giorno dopo se ne verificherà un'altra all'indirizzo di due soggetti di 28 e 32 anni (leggi qui).

Per la rapina e la violenta aggressione dell'11 settembre 2021, furono arrestati tre soggetti

Un anno prima, luglio 2020, una serata tranquilla con una coppia di amici di passaggio in città si era trasformata in un incubo per due ragazzi del Gambia e le loro fidanzate, tra cui una ragazza di Foggia.

Sono questi alcuni degli episodio di matrice razzista e omofoba avvenuti negli ultimi anni in uno dei luoghi della movida foggiana più frequentati soprattutto nei fine settimana. Una serie interminabile di violenze rispetto alle quali questa sera la comunità Lgbtqia+ scenderà in piazza, in segno di protesta ma anche di vicinanza alle vittime.