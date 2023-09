Aggressioni e mancanza di sicurezza nelle carceri pugliesi: "Quadro allarmante"

“Aggressioni continue e mancanza di sicurezza nelle carceri di Bari, Trani e Foggia che ha come gravi conseguenze disordini interni e, in casi ormai non eccezionali, evasioni non solo di massa (come è avvenuto nel marzo del 2020 a Foggia), ma anche singole. Il quadro esposto dal segretario pugliese della Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), Ruggiero Damato, ospitato nella sala consiliare del Comune di Canosa, insieme a una delegazione di agenti di polizia penitenziaria, è davvero molto grave".

È quanto dichiara in una nota il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia Francesco Ventola, a margine dell'incontro avvenuto lunedì con l'associazione di categoria degli agenti penitenziari. L'incontro ha portato alla luce, nuovamente, le gravi criticità che gli agenti della penitenziaria devono fronteggiare nelle carceri pugliesi: "Gli agenti lavorano in condizioni di grande tensione, nella consapevolezza che essere sotto organico e quindi anche meno ‘forti’ nei confronti della popolazione carceraria che approfitta di questa condizione per aggressioni violente e improvvise. In un contesto dove la criminalità organizzata è molto forte - conclude Ventola - e fa sentire anche il suo peso e il suo potere anche da dietro le sbarre. Ho preso, con la Osapp, un impegno: farmi portavoce con il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove della loro situazione per cercare soluzioni che migliorino la loro condizione lavorativa”