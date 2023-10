Rider aggredito con lo spray al peperoncino e derubato: “Fate attenzione”

Aveva appena effettuato una consegna a domicilio, in via Trieste a Foggia, poco prima delle 22, quando è stato aggredito e derubato. Vittima un rider Deliveroo di 23 anni.

Alessandro ripercorre quei momenti: “Penso mi abbiano pedinato. Sono entrato nel condominio, ho fatto la consegna e la signora è ritornata sopra a casa. Stavo per uscire dal portone, ero solo, e ho visto entrare una persona, sulla trentina, che mi ha aggredito con uno spray al peperoncino”.

L’aggressore gli ha spruzzato lo spray urticante dritto negli occhi, procurandogli una forte irritazione. “Mi bruciano anche le mani in maniera incredibile”, racconta il fattorino a FoggiaToday.

Il malvivente è riuscito a portare via l’incasso. “Ho buttato i soldi a terra per proteggermi la faccia, toccandomi gli occhi che mi bruciavano. Ero in stato confusionale. Mi hanno rubato una quarantina di euro”.

Secondo il giovane rider ad agire sarebbero state più persone, una vera e propria banda, e presume che i presunti complici fossero fuori, davanti al portone.

Sul posto sono intervenuti la Polizia e un’ambulanza del 118 che ha medicato il malcapitato. Le telecamere di videosorveglianza installate in zona potrebbero rivelarsi utili alle indagini. “Provo a guadagnare qualcosina, e mi sono ritrovato in questa situazione spiacevole, purtroppo”.

Il giovane ha sporto denuncia in Questura, e spera che la sua testimonianza possa scongiurare altri episodi: “In giro c’è questa banda che agisce con lo spray urticante, e i cittadini devono saperlo: come è successo a me, può capitare ad altri, prestate molta attenzione”.