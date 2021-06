Terribile episodio a Foggia: senzatetto picchiato, legato e abbandonato tra i rifiuti per un debito di 70 euro

Episodio choc in città, dove un senzatetto sulla sessantina di Foggia ieri mattina è stato rinvenuto legato e abbandonato su un cumulo di rifiuti in una zona di periferia.

Secondo quanto accertato dagli agenti di polizia, che per questo motivo hanno arrestato un 47enne senegalese con le accuse di rapina, lesioni e sequestro di persona, la vittima aveva un debito di 70 euro con l'aggressore, che lo avrebbe picchiato e legato per poi lasciarlo con mani e piedi legati vicino al casolare in cui era solito rifugiarsi.

A dare l'allarme sono stati alcuni rom che vivono nella zona. La vittima è stata soccorsa dal 118.